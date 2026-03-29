A Verbania sono stati assegnati 740mila euro provenienti dal contributo Interreg Italia-Svizzera, destinati al progetto

Finanziamento Interreg Italia-Svizzera per un progetto culturale dedicato ai ragazzi: coinvolti partner italiani e svizzeri, attività al via già da aprile Un investimento concreto sui giovani, sulla cultura e sul dialogo oltreconfine. A Verbania arrivano 740mila euro grazie al contributo Interreg Italia-Svizzera per il progetto “Un posto dove sto bene”, un’iniziativa internazionale che mette al centro ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 15 anni. Il Comune di Verbania è capofila del progetto e coordinerà una rete articolata di partner italiani e svizzeri, con l’obiettivo di creare nuove opportunità culturali e formative per le giovani generazioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Verbania investe sui giovani: ottenuti 740mila euro per il progetto “Un posto dove sto bene”

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