Venezia | 55 milioni per 19 navi ibride la rivoluzione del trasporto

A Venezia, la società di trasporto pubblico ha annunciato un investimento di oltre 55 milioni di euro per il rinnovo della flotta lagunare. Sono previste l'acquisizione di 19 navi ibride, con l'obiettivo di aggiornare e modernizzare i mezzi utilizzati per il trasporto nella laguna. L'operazione coinvolge diverse fasi di acquisto e implementazione delle nuove imbarcazioni.

La società Actv ha avviato un piano di rinnovo della flotta lagunare per un investimento complessivo di oltre 55 milioni di euro. Questa operazione prevede la costruzione di 19 nuove unità ibride, con consegne programmate tra il 2027 e il 2029. Il progetto mira a modernizzare i trasporti su acqua collegando Venezia alle isole della laguna nord e al centro storico. Una nuova generazione di imbarcazioni. I cantieri navali Vittoria di Adria e Giacalone Shipyard di Mazara del Vallo hanno ottenuto gli appalti per realizzare queste navi. Quattro motobattelli foranei valgono complessivamente 14,8 milioni di euro, a cui si aggiungono due unità già aggiudicate in precedenza per 7,1 milioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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