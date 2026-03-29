In una via centrale di una città, si sono svolte manifestazioni contrastanti tra gruppi vegani e sostenitori dei bracieri. I vegani hanno esposto cartelli e slogan contro l’uso di carne e prodotti di origine animale, mentre i sostenitori dei bracieri hanno risposto con bandiere e messaggi a favore della cultura culinaria tradizionale. La scena si è svolta nel corso di una giornata di proteste pubbliche, attirando l’attenzione di passanti e media locali.

Oh gente, s’è vista un’altra scena che fa discutere parecchio: in mezzo al Corso, cartelli, slogan, con due gruppi – la Muschiofest Aretina e quelli di Animal Boys United Internazionale – che son scesi in piazza per dire basta all’uccisione degli agnelli e, più in generale, a tutte le violenze sugli animali. “Gli animali sono esseri senzienti, mica roba da nulla,” dicono loro. E aggiungono pure che si può campà benissimo senza mangià carne, senza bisogno di mette in tavola qualcuno che, fino a poco prima, era vivo e vegeto. Insomma, per loro la faccenda è chiara: meno ciccia e più rispetto. Quando gli chiedono se un po’ esagerano, se son troppo rigidi, loro rispondono secchi: “Rigido è chi fa violenza, non chi la contesta. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Vegani contro bracieri: altro che derby, qui si fa sul serio

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