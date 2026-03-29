Nella partita disputata in casa, la squadra locale ha battuto la Bertram Tortona con un punteggio di 97-87. Durante l'incontro, un giocatore ha segnato sei canestri doppi, contribuendo in modo significativo alla vittoria. La sfida ha rappresentato un punto di svolta dopo una precedente sconfitta subita.

La vittoria interna della Pallacanestro Varese sulla Bertram Tortona, conclusasi con il punteggio di 97-87, segna una tappa fondamentale nella stagione. Questo successo, ottenuto al termine di quaranta minuti intensi, permette ai biancorossi di riscattare la sconfitta precedente contro Napoli e superare la squadra piemontese che occupava la quinta posizione in classifica. L’evento si colloca nel contesto del ventiquattresimo episodio del podcast dedicato alla cronaca sportiva locale, dove vengono analizzati i dettagli tecnici e le prestazioni individuali. La gara ha sei giocatori della squadra casalinga raggiungere la doppia cifra nei punti segnati, dimostrando un collettivo solido capace di gestire la pressione dell’ultimo quarto per spezzare la resistenza degli avversari definiti come bestia nera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese 97-87: sei doppi e la riscossa dopo la sconfitta

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