Varco Sabino Assalto con esplosivo al bancomat I Carabinieri arrestano gli autori e recuperano l’intera refurtiva

Nelle prime ore del mattino di oggi, nel comune di Varco Sabino, si è verificato un tentativo di furto con esplosivo ai danni di un bancomat. I Carabinieri sono intervenuti prontamente e sono riusciti ad arrestare i presunti responsabili, recuperando l’intera refurtiva. L’operazione si è conclusa con successo dopo una serie di attività investigative e di polizia giudiziaria.

I soggetti sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di furto aggravato e porto illegale di esplosivi. L’episodio delittuoso si è verificato intorno alle ore 3:30 di questa notte ai danni dello sportello ATM dell’ufficio postale di Varco Sabino. L’azione, repentina e estremamente violenta, è stata condotta mediante l’utilizzo della cosiddetta tecnica della “marmotta”: un ordigno artigianale inserito nella fessura dello sportello e successivamente fatto detonare. Immediato l’intervento sul posto di tutte le pattuglie dell’Arma disponibili che hanno provveduto a cinturare l’area avviando, al contempo, le ricerche dei fuggitivi. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Varco Sabino. Assalto con esplosivo al bancomat. I Carabinieri arrestano gli autori e recuperano l’intera refurtiva Articoli correlati Leggi anche: Assalto con l'esplosivo al bancomat della Bpm Campobasso, assalto con esplosivo al bancomat: ladri in fugaAssalto nella notte a un bancomat della Bcc Molise a San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, fatto esplodere intorno alle 4.