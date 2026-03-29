Per la Domenica delle Palme del 29 marzo 2026, il Vangelo viene commentato da un sacerdote noto per le sue riflessioni sulla Parola. L’obiettivo è offrire spunti di meditazione sulla Passione di Cristo, segnando l’inizio della Settimana Santa. La lettura si propone di accompagnare i fedeli nel percorso di preparazione spirituale, rafforzando la devozione e la consapevolezza degli eventi centrali della fede cristiana.

Il Vangelo della Domenica delle Palme commentato da don Luigi Maria Epicoco che ci dona una luce speciale sulla Parola del Signore per iniziare la Grande Settimana cristiana. Il Vangelo di oggi di Matteo ci mostra tutto il dolore della Passione di Cristo: tradito, abbandonato, condannato, dà la sua stessa vita per noi. Ma in tutto questo emerge e si rafforza una verità essenziale: Cristo è la Via, la Verità, e la Vita e risorge proprio come aveva promesso. In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo di Domenica delle Palme, 29 marzo 2026: meditiamo la Passione di Cristo

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