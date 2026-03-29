Vanessa Scalera chi è davvero l’attrice di Imma Tataranni

Da novella2000.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vanessa Scalera è un’attrice italiana nota principalmente per il ruolo nella serie televisiva Imma Tataranni - Sostituto procuratore, che le ha portato notorietà. La sua carriera include partecipazioni sia a produzioni cinematografiche che televisive, con un percorso professionale che si sviluppa tra diversi set e progetti. La sua presenza in scena è riconosciuta nel panorama dello spettacolo italiano.

Il percorso di Vanessa Scalera si intreccia tra cinema e tv ed è salito alla ribalta grazie alla serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Figura di riferimento della fiction italiana contemporanea, Vanessa Scalera ha raggiunto la grande popolarità grazie al ruolo della protagonista nella serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Attrice dal solido percorso teatrale, si è imposta al pubblico per la capacità di interpretare personaggi complessi con naturalezza e intensità, diventando uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Vanessa Scalera nasce il 5 aprile 1977 a Mesagne e cresce a Latiano, in provincia di... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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