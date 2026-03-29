Valsa sogno semifinali PalaPanini una spinta in più

Alla vigilia, molti prevedevano una sfida decisiva tra Modena e Piacenza, e così è stato. La partita si è conclusa con un punteggio che ha portato alla serie al quinto incontro, programmato per lunedì 6 aprile. La sfida, che si disputerà al PalaPanini, determinerà quale delle due squadre affronterà Perugia nella prima giornata delle semifinali scudetto.

Era il pronostico dei più, alla vigilia, e anche se non capita spesso che i pronostici ci azzecchino, nel caso di Modena-Piacenza era tutto giusto: si andrà a gara 5 per decidere chi sarà la rivale di Perugia nel giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, in gara 1 delle semifinali scudetto. Semifinali che per i gialloblù non arrivano da quattro anni, dalla stagione 202122 nella quale l’avversaria nei quarti era stata Milano, in semifinale proprio Perugia. L’equilibrio totale tra le due formazioni si è visto in campo ed è corroborato dai numeri della serie storica, davvero incredibili: 14 successi a testa nei 28 confronti tra Modena e la nuova società piacentina nata dalle ceneri del club di Molinaroli, 55 set vinti a 56 per Piacenza, una manciata di punti di differenza sugli oltre 2000 messi a referto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valsa, sogno semifinali. PalaPanini una spinta in più Articoli correlati Valsa Group Modena – Allianz Milano 3-0 | Palapanini si conferma fortinoI gialli di coach Giuliani confermano il momento positivo, specie fra le mura di casa, cogliendo un altro successo pieno contro Milano. Ecco la Modena più bella. Merita un PalaPanini pienodi Alessandro Trebbi La Modena più bella degli ultimi tre anni, quella vista in campo mercoledì. Tutto quello che riguarda Valsa sogno semifinali PalaPanini una... Temi più discussi: Valsa, sogno semifinali. PalaPanini una spinta in più; Modena Volley, missione compiuta: vince a Piacenza e si regala la bella al PalaPanini; Play Off: Modena-Piacenza, vediamo chi va in semifinale; Play-off SuperLega 2025-26: Verona in semifinale, il derby emiliano a gara 5. Luci accese al PalaPanini. Valsa, stasera al via i quartiFnalmente si comincia. Modena-Piacenza, il quarto di finale annunciato da settimane del quale bisognava soltanto capire chi avesse il favore del fattore campo, accende i fari questa sera, per una ... ilrestodelcarlino.it La Valsa Group fa sul serio. E torna l’effetto PalaPaniniComincia a farsi molto seria la candidatura di Modena Volley per il quarto posto in regular season, con un ruolino di marcia che non mente e dà poco spazio ai dubbi, soprattutto nei confronti con le ... ilrestodelcarlino.it Stasera ho visto questo film un po datato però ne è valsa la pena..domanda io non conosco questo regista più o meno sono sulla falsa riga gli altrigrazie a chi mi risponderà - facebook.com facebook