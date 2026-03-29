Valorugby oggi dai scacco al re

Oggi al Mirabello si è svolta una cerimonia che ha coinvolto i volti di alcuni giocatori storici e attuali del rugby locale. Sopra l’ingresso dello stadio sono stati dipinti i ritratti di Bezzi, Mannato, Odiete, Bigi, Rimpelli e Bertaccini, figure che rappresentano il passato e il presente della palla ovale in città. La decorazione si inserisce tra i ritratti dei campioni della Reggiana Calcio.

Sopra l’entrata del Mirabello svettano, dipinti accanto a quelli dei campioni della Reggiana Calcio, i volti di Bezzi, Mannato, Odiete, Bigi, Rimpelli e Bertaccini, gli azzurri del passato e del presente della palla ovale reggiana. Nello stadio di via Matteotti il Valorugby ospita alle 13.30 il Rovigo, capoclassifica, per il match più atteso della quintultima giornata di Soladria A Elite. Si gioca a questo orario un poco insolito per ragioni tv: Rai Sport trasmette in diretta la partita del Mirabello e subito a seguire, alle 15.30, la finale scudetto femminile, che si gioca proprio a Rovigo e che vedrà di fronte due club di Padova e Treviso. Rovigo arriva a Reggio da primo in classifica e sulla scia di un’ampia vittoria contro il Petrarca, davanti a tremila spettatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valorugby, oggi dai scacco al re Articoli correlati Roma: scacco ai borseggiatori nella Capitale, dai ristoranti di lusso agli autobus, 10 arrestiProsegue senza sosta l’attività di contrasto alla microcriminalità urbana da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Rugby: Valorugby-Fiamme Oro, sfida al Mirabello per un postoScontro al Mirabello: Valorugby e Fiamme Oro si contendono un posto nella finale di Coppa Italia Il Mirabello di Reggio Emilia si prepara ad ospitare...