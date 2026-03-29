Il ministro dell’Istruzione ha visitato oggi l’ospedale di Bergamo, incontrando la docente Chiara Mocci. Durante l’incontro, ha espresso l’intenzione di rivedere gli alunni. La visita si è svolta in una giornata di domenica 29 marzo 2026. Nessun altro dettaglio sui contenuti dell’incontro o sulle eventuali decisioni prese è stato reso noto.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha compiuto oggi, domenica 29 marzo 2026, una visita all’ospedale di Bergamo per incontrare la docente Chiara Mocci. L’incontro, durato quasi un’ora, si è svolto in un clima di ascolto attento verso le riflessioni della professoressa aggredita mercoledì scorso a Trescore Balneario. La vittima, pur trovandosi in condizioni cliniche migliorate, ha espresso al responsabile del ministero il forte desiderio di rivedere i suoi alunni e tornare alla sua scuola. Mentre il dialogo tra il ministro e la docente si concentrava sul ritorno alla normalità scolastica, l’attenzione si sposta sulle dichiarazioni legali riguardanti il giovane responsabile dell’aggressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valditara incontra la docente: ‘Voglio rivedere gli alunni

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