Due sciatori italiani sono stati coinvolti in una valanga in Austria, lungo il massiccio dell’Hoher Marchkopf nella zona di Zillertal. Uno dei due, un uomo di 41 anni proveniente da Bassano del Grappa, è rimasto sepolto e ha perso la vita durante la discesa. Le autorità locali hanno avviato le operazioni di soccorso e le verifiche sulla dinamica dell’accaduto.

Un tragico incidente in alta quota ha spezzato la vita di un appassionato di sport invernali italiano nel tardo pomeriggio di sabato 28 marzo. Un uomo di 41 anni, originario di Vicenza e residente a Bassano del Grappa, è morto dopo essere stato travolto da una massa di neve nella Zillertal, in Austria. L’escursione fuori pista, intrapresa insieme a un amico, si è trasformata in dramma a circa 2.450 metri di altitudine, poco sotto la cima dell’Hoher Marchkopf. Valanga travolge due sciatori italiani in Austria Secondo le ricostruzioni fornite dalle autorità locali e riportate dal Tiroler Tageszeitung, i due scialpinisti italiani stavano scendendo lungo un pendio particolarmente ripido, con una pendenza di circa 40 gradi ed esposto a nord-ovest. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Valanga travolge due sciatori italiani in Austria, 41enne morto mentre scendeva vetta dell'Hoher Marchkopf

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