Valanga in Austria travolti due scialpinisti italiani | un 41enne è morto ferito l’amico di 36 anni

Due scialpinisti italiani sono stati coinvolti in un incidente con una valanga in Austria. Un uomo di 41 anni è deceduto, mentre un altro di 36 anni ha riportato ferite. L'incidente si è verificato durante un'escursione in montagna, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La notizia è stata resa nota dalle autorità locali.

Vienna, 29 marzo 2026 – Due scialpinisti italiani sono stati travolti da una valanga in Austria: un 41enne è morto, ferito l’amico di 36 anni. È successo ieri pomeriggio nella valle austriaca dello Zillertal. La vittima era un appassionato di sport invernali. Come riporta il ' Tiroler Tageszeitung ', il 41enne era salito sull' Hoher Marchkopf, cima di 2450 metri di altezza, insieme a un altro escursionista italiano di 36 anni. Ma, poco sotto la vetta, un fronte di ghiaccio largo circa 250 metri si è staccato trascinando via i due uomini. Il trentaseienne è stato solo parzialmente sepolto dalla valanga e dopo essere riuscito a liberarsi ha cercato il collega con il suo ricetrasmettitore chiamando subito i servizi di emergenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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