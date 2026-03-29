Vado a casa… Canzonissima Elettra Lamborghini choc | all’improvviso le lacrime Milly Carlucci costretta a intervenire

Sabato 28 marzo è andata in onda una nuova puntata di Canzonissima, condotta da Milly Carlucci, caratterizzata da momenti di forte intensità emotiva. Durante la trasmissione, un intervento di Elettra Lamborghini ha suscitato grande sorpresa tra il pubblico, con l’artista che si è lasciata andare a lacrime improvvise. La conduttrice si è trovata a intervenire per gestire la situazione.

Serata carica di emozioni, racconti personali e momenti intensi quella andata in onda sabato 28 marzo con la nuova puntata di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci, che continua a mescolare musica, storie e confessioni intime degli ospiti. Ad aprire la puntata è Vanessa Scalera, che sceglie di non cantare ma di portare sul palco un monologo dedicato ad Adriano Celentano. Un racconto personale, quasi una dichiarazione d’amore nata nell’infanzia: “Mi sono innamorata di lui che avevo 8 anni, lui 47. Era alto bello e poi quei silenzi. A scuola facevo Adriano Celentano anzi mi trasformavo in Adriano Celentano. Io stavo nel mio paese e lui chissà dove: lui per me era Zeus, mica lo puoi incontrare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Leggi anche: Milly Carlucci fa il colpaccio: Elettra Lamborghini a Canzonissima

Leggi anche: CANZONISSIMA: ELETTRA LAMBORGHINI NEL CAST DELLO SHOW DI MILLY CARLUCCI

Contenuti utili per approfondire Elettra Lamborghini

Temi più discussi: Canzonissima: Elettra Lamborghini si commuove per la sua Lolita, Caterina Balivo per Enrico Ruggeri; Ascolti tv: delusione Canzonissima, Amici vince subito; Canzonissima, riassunto e chi ha vinto la seconda puntata; Canzonissima, l'ultima sfida di Milly Carlucci: come stravolge il format | Libero Quotidiano.it.

Canzonissima: Elettra Lamborghini si commuove per la sua Lolita, Caterina Balivo per Enrico RuggeriIl primo ospite della puntata di sabato 28 marzo di Canzonissima è Vanessa Scalera che non canta, ma dedica un monologo, che è una vera dichiarazione d'amore, ad Adriano Celentano: Mi sono innamorata ... today.it

Elettra Lamborghini in lacrime dopo il commento di Simona Izzo a Canzonissimanella seconda puntata di Canzonissima Elettra Lamborghini dedica Alta marea alla cavalla Lolita, si commuove e ha un acceso confronto con Simona Izzo sul vestito ... notizie.it

Elettra Lamborghini - facebook.com facebook

Un’Elettra che non avete mai visto prima! No ragazzi, dovete assolutamente vedere questa esibizione di Elettra Lamborghini che dedica “Alta marea” alla sua cavalla Lolita. Bravissima, emozionante e commovente #Canzonissima #ElettraLamborghini x.com