Ogni anno molte persone considerano di preparare le uova di Pasqua fatte in casa, con o senza l’uso di uno stampo. Nonostante ciò, spesso si rimanda questa attività, anche se in realtà richiede poco impegno. È possibile dedicare un pomeriggio alla creazione di cioccolato, un momento che può essere condiviso con i bambini o vissuto come un’occasione personale.

Ogni anno pensiamo di fare le uova di Pasqua in casa, e ogni anno rimandiamo. Eppure non è complicato come sembra: anzi, possiamo organizzare un pomeriggio piacevole al profumo di cioccolato, che si può condividere con i bambini o trasformare in un piccolo momento solo nostro. Vediamo come fare le uova di Pasqua con e senza stampo (con un trucco furbo). Cosa serve per fare le uova di Pasqua in casa. L’ingrediente principale è ovviamente il cioccolato: ne servono 500 grammi, fondente, al latte o bianco in base ai gusti di chi lo riceverà. La qualità non è un dettaglio trascurabile, perché consideriamo che un buon cioccolato ripaga sempre, nel sapore e nella lavorazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Uova di Pasqua fatte in casa, con o senza stampo

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