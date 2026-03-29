una volta i mondiali costavano 42 milioni di euro oggi 540

I costi per l’organizzazione dei Mondiali sono aumentati notevolmente nel tempo, passando da circa 42 milioni di euro a oltre 540 milioni. Nel 2030, la Spagna ospiterà nuovamente il torneo, diventando uno dei paesi ad aver organizzato la competizione più di una volta. La scelta si inserisce nel quadro di un evento che coinvolge più nazioni e richiama investimenti di grande portata.

La Spagna sarà nel 2030 una delle organizzatrici dei Mondiali di calcio per la seconda volta nella sua storia. A quattro anni dall’evento, i preparativi procedono a pieno ritmo, mentre il “balletto” delle sedi catalizza l’attenzione su un torneo che avrà ben poco in comune con quello del 1982. Scrive As: “Le differenze sono molte, anche se è interessante confrontare come fu strutturata quella edizione rispetto all’attuale scenario del 2030. Partendo dal presupposto, naturalmente, che 48 anni fa la Spagna affrontò la sfida da sola, mentre oggi può contare su Marocco e Portogallo come partner, oltre a un avvio in Sud America che renderà questa la Coppa del Mondo con il maggior numero di Paesi ospitanti della storia”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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