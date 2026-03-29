Benedetta Spinetti, nata nel 1995 a Pistoia, si è trasferita a New York nel 2017 per partecipare a un corso estivo presso il Conservatorio Stella Adler. Da allora ha intrapreso un percorso che l’ha portata a lavorare nel settore artistico nella grande città americana, con un focus sulla formazione e sulle esperienze professionali nel campo dello spettacolo.

Da Pistoia alla Grande Mela. È questa la favola (vera) di Benedetta Spinetti. Classe 1995, pistoiese doc, Benedetta è arrivata a New York per la prima volta nel 2017 per frequentare un corso estivo al Conservatorio ‘Stella Adler’. Una volta accettata nel programma professionale di teatro, si è trasferita a New York e, dopo essersi diplomata nel 2022 e aver ottenuto un visto artistico lavorativo, la sua carriera artistica è esplosa, spaziando dalla recitazione alla scrittura. Benedetta è scrittrice per la compagnia newyorkese ‘Theatre East’, con la quale ha collaborato anche come attrice ed è stata selezionata per lo spettacolo ‘After Eden’. Ha fatto parte di molte produzioni, tra le quali ‘Romeo and Juliet’, dove ha fatto la parte della nutrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una stella a New York. La carriera in ascesa di Benedetta Spinetti

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