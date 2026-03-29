Nella sede del Cantiere Industria Nautica Venezia a Malcontenta è stata presentata una nuova idroambulanza acquistata dalla Croce Rossa di Venezia. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’organizzazione e di funzionari del settore nautico. La nuova imbarcazione sarà utilizzata per interventi di soccorso e assistenza in ambito acquatico.

Acquistata con un investimento di 436mila euro. Il presidente Semenzato: «Potenzieremo i servizi per la popolazione» È stata inaugurata nella sede del Cantiere industria nautica Venezia a Malcontenta, la nuova idroambulanza acquistata da Croce Rossa Venezia. L’investimento è stato di 436mila euro ed è stato sostenuto dal Comitato di Venezia della Croce Rossa con il contributo di Banca Centromarca Bcc e Banca Prealpi, oltre a raccolta fondi e donazioni liberale in memoria del giovane volontario Marco Zabeo, mancato prematuramente nel 2024. «È un progetto su cui ci abbiamo creduto da subito e sul quale ci siamo spesi totalmente, sapendo che era molto impegnativo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Una nuova idroambulanza per la Croce Rossa di Venezia

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