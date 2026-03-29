Un trofeo di basket per Mario Paciolla la mamma | Il modo più bello per ricordarlo nel giorno dei suoi 39 anni
Nel giorno del suo 39esimo compleanno, al Cus di Napoli è stato creato un trofeo di basket dedicato a Mario Paciolla, il cooperante italiano deceduto in Colombia nel 2020. La madre di Paciolla ha commentato che si tratta del modo più bello per ricordarlo in questa occasione. L'iniziativa mira a mantenere vivo il suo ricordo attraverso una competizione sportiva.
Al Cus di Napoli nasce il trofeo Mario Paciolla, per ricordare il cooperante italiano morto in Colombia nel 2020, nel giorno del suo 39esimo compleanno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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