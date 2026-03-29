Un sogno tra terra e paesaggio | il maxi progetto agricolo e turistico lungo il Pisciatello

Un grande progetto agricolo e turistico si sviluppa lungo il corso del Pisciatello, coinvolgendo iniziative legate alla produzione locale e all’offerta di attività sportive ed enogastronomiche. L’intervento prevede interventi su terreni e strutture esistenti, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti del territorio e promuovere il turismo in zona. Sono stati presentati piani e autorizzazioni in diversi uffici pubblici coinvolti.

Un progetto ambizioso, che mette in relazione i prodotti del territorio col turismo sportivo ed enogastronomico, passando attraverso la passione per l'agricoltura, la tutela del paesaggio e una visione imprenditoriale che, come ogni visione, ha qualcosa di temerario. Stiamo parlando di un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Un sogno tra terra e paesaggio: il maxi progetto agricolo e turistico lungo il Pisciatello Articoli correlati Un premio al paesaggio agricoloC’è un’Italia che non sta solo nei musei, ma nei campi, nei terrazzamenti, nei boschi governati, nei muretti a secco che tengono insieme pendii e... Suvereto (Toscana) sotto pressione: allarme per impianti rinnovabili e rischio di stravolto paesaggio agricolo.Suvereto, un gioiello della Val di Cornia in Toscana, rischia di essere stravolta da una proliferazione di impianti per la produzione di energia... Una selezione di notizie su Un sogno tra terra e paesaggio il maxi... Argomenti discussi: Un sogno tra terra e paesaggio: il maxi progetto agricolo e turistico lungo il Pisciatello; Collefondo, sulle alture cesenati dove si assaggia il sapore della terra -.