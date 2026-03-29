Un semplice poliziotto diventa fascismo

Un ufficiale di polizia si è espresso riguardo alla situazione politica, facendo riferimento a un trattato internazionale. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione, poiché ha utilizzato il termine

C’erano una volta i rivoluzionari che sfidavano i regimi a viso aperto, pronti a pagarne le conseguenze. Oggi, nell’era del progressismo da salotto e dei seggi blindati a Strasburgo, ci dobbiamo accontentare di Ilaria Salis. L’ultima performance della nostra eurodeputata preferita è un capolavoro di vittimismo: un banale controllo di polizia in un hotel di Roma trasformato, nel giro di un post sui social, nell’avvento del Terzo Reich nella Capitale. I fatti, per chi ha ancora la pazienza di frequentarli, dicono questo: le forze dell’ordine si presentano all’alba per un controllo preventivo, atto dovuto dopo una segnalazione internazionale.... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Un semplice poliziotto diventa fascismo Articoli correlati Leggi anche: Telemedicina, così la cura diventa semplice per le famiglie Quando un gesto semplice diventa speranza: torna la colletta alimentareOSTUNI - Quando un gesto semplice diventa speranza: a Ostuni torna la colletta alimentare. Divento POLIZIOTTO per un giorno! [Police Force] • Full Playthrough ITA Una raccolta di contenuti su semplice poliziotto Discussioni sull' argomento Non ho premuto il grilletto La scelta che insegna a vivere. Incontro dell’Ispettore Di Martino con i futuri poliziotti. PolG.A.I., 250 allievi agenti della Polizia di Stato si confrontano con una storia che diventa esempio.; La Polizia in visita alla pizzeria inclusiva: Qui il cibo diventa un potente strumento di unione; La storia del poliziotto Christian Di Martino, accoltellato 2 anni fa a Milano, diventa un libro; Concorso Vice Commissari Polizia Stato Interno: Attesa graduatoria. Vita da poliziotto, vista da un'AI. Cronaca di chi tiene in piedi la cittàLa forza dell’ordine non è violenza, ma resistenza silenziosa di chi regge la linea perché non salti tutto. Un poliziotto non vince le notti di caos: le sopravvive. E in quel sopravvivere c’è l’ultimo ... ilfoglio.it Un gesto semplice, ma efficace. A Bergeggi due poliziotti impegnati nella scuola durante il referendum lasciano un messaggio agli alunni: “Siete il nostro futuro” Leggi la notizia su www.ivg.it - facebook.com facebook