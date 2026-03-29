I cittadini di Piavola, frazione di Mercato Saraceno, hanno a disposizione fino a domani per partecipare a un questionario online riguardante il futuro dello spazio civico locale. Il questionario è collegato alla progettazione di un nuovo centro polivalente situato in via Pietro Nenni 7 e viene promosso dall’amministrazione comunale.

Il futuro dello spazio civico di Piavola (frazione di Mercato Saraceno) è nelle mani dei cittadini: c’è tempo fino a domani per compilare il questionario online dedicato al nuovo centro polivalente di via Pietro Nenni 7, promosso dal Comune di Mercato Saraceno. La scadenza per l’invio delle risposte (link reperibile dalla home page del sito del Comune) - è fissata per le ore 23.59 di domani con successivo incontro pubblico martedì alle 20,30 per la restituzione, sempre a Piavola presso la scuola primaria Muratori di Piavola. L’iniziativa coinvolge residenti, associazioni e tutta la comunità della vallata con l’obiettivo di progettare insieme un luogo centrale per la vita sociale del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un questionario per il futuro dello spazio civico di Piavola

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