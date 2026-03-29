un prete per la nazionale

In vista dei prossimi Mondiali, circolano voci di un possibile cambio in panchina per la nazionale italiana. Se la squadra non dovesse qualificarsi, una figura religiosa si propone come alternativa a Rino Gattuso. La FIGC può quindi considerarsi sollevata, almeno fino a eventuali sviluppi, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo.

La FIGC può stare tranquilla. Nella malaugurata ipotesi che la nazionale italiana non riuscisse a centrare l’accesso ai prossimi Mondiali, c’è già una prima auto-candidatura pronto a sostituire Rino Gattuso sulla panchina. E curiosità: si tratta di un (finto) prete, pronto ad imporre la propria benedizione sugli azzurri. Scherzi a parte, Matteo Ciceri -l'ormai ex allenatore dell'Union Mulazzano (Terza Categoria, delegazione Lodi) esonerato dopo essersi vestito con l’abito talare in tribuna per dare istruzioni ai suoi giocatori- di religioso ha ben poco. Il suo recente sfogo social, dove se la prende con la federazione per la squalifica subita e per il clamore mediatico che si è abbattuto sulla vicenda, non è stato di certo realizzato con modi da prete. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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