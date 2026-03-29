Un Posto al sole trame future | arriva Stefano Mori Ferri dovrà fare i conti con un altro concorrente?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, un nuovo personaggio, interpretato da Stefano Mori, farà il suo ingresso nelle trame della soap. La presenza di questo personaggio potrebbe influire sul percorso professionale di Roberto Ferri, che dovrà confrontarsi con questa nuova figura nel contesto delle vicende che si svolgono nel quartiere. La storyline si svilupperà attraverso le interazioni tra i personaggi coinvolti.

Roberto Ferri dovrà fare i conti con un nuovo concorrente nelle prossime puntate Un Posto al Sole? Un nuovo personaggio (che poi proprio nuovo non è) farà il suo ingresso nelle nuove trame, e potrebbe dare del filo da torcere al compagno di Marina Giordano in campo professionale. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Un Posto al sole: arriva Stefano Mori. Nelle prossime puntate Un posto al sole, i fans della soap partenopea di Rai Tre avranno modo di conoscere un nuovo personaggio. La storyline prenderà il via nel momento in cui Roberto Ferri riceverà una telefonata da Greta. Nel coincitato colloquio con la sua ex, Ferri scoprirà che qualcuno starà tentando di introdursi in casa Fournier. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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