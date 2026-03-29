Un poeta tragicommedia sul sogno della poesia che si scontra con un’esistenza precaria
Titolo: Un poeta Titolo originale: Un poeta Regia: Simón Mesa Soto Paese di produzione anno durata: Colombia, Germania, Svezia 2025 120 min. Sceneggiatura: Simón Mesa Soto Fotografia: Juan Sarmiento Montaggio: Ricardo Saraiva Cast: Ubeimar Rios, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona, Allison Correa Produzione: Ocultimo Distribuzione: Cineclub Internazionale Programmazione: Auditorium CULT! (Lab80) Bergamo, Sala dell’Orologio CULT! (Lab80) Bergamo La poesia come massima aspirazione, che diventa chimera in una società dall’esistenza precaria. Aspirazione poetica che è sogno e dannazione in “ Un poeta ”, nuovo film di Simón Mesa Soto, al cinema dal 26 marzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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