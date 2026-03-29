Un naufragio terribile La fine misteriosa dell’Unione europea

Un naufragio ha causato numerose vittime e ha scatenato interrogativi sulla gestione della crisi. Nel frattempo, si discute della posizione dell’Unione europea riguardo agli eventi attuali in Medio Oriente, con alcune voci che contestano il ruolo assunto dall’istituzione internazionale. Questi episodi sollevano questioni sulla coerenza e sulla risposta delle istituzioni europee di fronte a situazioni di emergenza e conflitto.

Vi sembra normale che l'Europa su tutto quanto sta avvenendo oggi nel mondo, e in particolare in Medio Oriente, faccia la parte dell'imboscata? A me, devo dire la verità, non stupisce affatto. Del resto cosa vuoi aspettarti da una istituzione come l'Unione europea che sembra ormai sul punto di colare a picco, travolta dai venti della Storia che non è in grado di governare? Per questo, il paragone con il Titanic che sta al centro dell'ultimo libro di Giulio Meotti, Titanic Europa. La fine misteriosa dell'Unione europea, appare perfetto. Il titolo non è un vezzo giornalistico, è una sentenza. L'Europa non sta andando verso il disastro, c'è già dentro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un naufragio terribile. La fine misteriosa dell’Unione europea Articoli correlati Leggi anche: Tufarelli: "La scommessa è il rafforzamento dell'Unione Europea" Mattarella “Azione dell'Italia inscindibile da quella dell'Unione Europea”ROMA (ITALPRESS) – “L’Unione Europea riveste un ruolo centrale per quanto riguarda la nostra vita internazionale e la nostra attività diplomatica.