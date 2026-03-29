Un giorno da pompieri l' abbraccio tra i vigili del fuoco e i ragazzi con sindrome di Down

Il 21 marzo si è celebrata la Giornata Mondiale della Sindrome di Down, evento che ha avuto un momento speciale presso il comando dei vigili del fuoco di Verona. Durante l’iniziativa, alcuni ragazzi con questa condizione hanno incontrato i vigili, condividendo un abbraccio che ha suscitato emozioni tra i presenti. La giornata ha evidenziato l’interazione tra i giovani e i pompieri in un momento di festa e sensibilizzazione.

In occasione della giornata mondiale, il comando scaligero ha ospitato un gruppo di giovani per un’esperienza formativa tra autopompe e sorrisi La celebrazione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, avvenuta lo scorso 21 marzo, ha trovato un seguito emozionante tra le mura del comando dei vigili del fuoco di Verona. Nella giornata di domenica, 22 marzo, i locali della caserma si sono animati grazie alla presenza di un numeroso e brillante gruppo di giovani dell'associazione Agbd, accolti dal personale operativo in un clima di profonda vicinanza e partecipazione. L'iniziativa ha preso vita grazie alla preziosa sinergia con la sezione veronese del Motoclub Vvf Italia, realtà che da tempo sostiene con dedizione attività a favore delle persone con sindrome di Down. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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