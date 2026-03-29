Un corteo che alza l’argine

A Roma si è svolta ieri una grande manifestazione che ha coinvolto numerosi partecipanti in una protesta di oltre due anni contro una questione ancora aperta. La manifestazione ha visto un corteo che si muoveva lungo le strade della città, con diversi momenti di partecipazione pubblica e mobilitazione. L’evento si è svolto in un clima di forte partecipazione popolare, senza che si trattasse di una manifestazione legata a un referendum.

Opposizione A chi ieri è tornato in piazza, ormai da tempo è chiaro che la guerra e la sua legittimazione servono a disegnare un futuro di povertà e autoritarismo Opposizione A chi ieri è tornato in piazza, ormai da tempo è chiaro che la guerra e la sua legittimazione servono a disegnare un futuro di povertà e autoritarismo Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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"Per un mondo libero dalle guerre", a Roma migliaia al corteo No Kings #ANSA x.com