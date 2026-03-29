Un anno dopo aver subito un trapianto di cuore a causa di una miocardite fulminante, un uomo si prepara a correre una mezza maratona. Dopo aver affrontato un intervento complesso e un lungo percorso di recupero, si appresta a correre 21 chilometri in occasione di un evento sportivo previsto per il 19 del mese. La sua storia testimonia un recupero sorprendente.

Un anno fa lottava tra la vita e la morte, sottoposto a un delicatissimo trapianto di cuore a causa di una miocardite fulminante, ora corre la mezza maratona di Torino insieme ai medici che lo hanno salvato: è la storia di Damiano, runner amatoriale di 49 anni, che ha vissuto un ottovolante di emozioni, paura e gioia nel giro di 365 giorni. Era successo tutto proprio in corsa: dopo dieci chilometri sente uno strano dolore al petto, poi in pochi giorni le condizioni di salute precipitano. La diagnosi è tremenda: è una miocardite fulminante a cellule giganti, una malattia potenzialmente mortale, perché il cuore non è più in grado di sostenere il ritmo del corpo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un anno fa il trapianto di cuore, ora corre la mezza maratona: l’incredibile storia di Damiano

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