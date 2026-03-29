Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Le notizie di calcio estero di oggi riguardano trasferimenti, risultati di partite e aggiornamenti sui campionati in corso in diverse nazioni. Sono stati comunicati nuovi dati sulle classifiche e sui programmi delle prossime gare, mentre alcune squadre hanno ufficializzato nuovi allenatori e giocatori. Le informazioni sono state diffuse tramite fonti ufficiali e aggiornate nel corso della giornata.

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