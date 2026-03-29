Durante un evento organizzato da Piu’ Europa, un rappresentante ha affermato che chi si oppone alla difesa della sovranità popolare rischia di diventare un nemico. La discussione si è concentrata sulle sfide e le tensioni legate alla sovranità nazionale in relazione alle decisioni europee. Non sono state riportate dichiarazioni di altri partecipanti o dettagli specifici sulle posizioni espresse.

Nell’ambito dell’incontro organizzato da Piu’ Europa dal titolo “Tutta l’Europa che manca: convention per gli Stati Uniti d’Europa”, che si è svolto a Roma e dedicato all’Unione europea, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha osservato: “Un tema fondamentale quello della costruzione di una Europa più forte e più unita. Noi siamo europei perché siamo sovranisti, nel senso che pensiamo che la sovranità appartiene al popolo e un’Europa più forte e unita è la condizione per difendere e rafforzare questa sovranità popolare. Quelli antieuropei – ha sottolineato Gualtieri – sono contro la sovranità del popolo. Lo si vede in questa fase politica così drammatica, questo sovranismo si è dissolto davanti alla prepotenza di altre grandi entità geopolitiche che vogliono male all’Europa e al popolo europeo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ue: Gualtieri, chi non la vuole piu’ forte e’ nemico sovranita’ popolo

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