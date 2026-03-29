Ue | Gualtieri chi non la vuole piu’ forte e’ nemico sovranita’ popolo
Durante un evento organizzato da Piu’ Europa, un rappresentante ha affermato che chi si oppone alla difesa della sovranità popolare rischia di diventare un nemico. La discussione si è concentrata sulle sfide e le tensioni legate alla sovranità nazionale in relazione alle decisioni europee. Non sono state riportate dichiarazioni di altri partecipanti o dettagli specifici sulle posizioni espresse.
Nell’ambito dell’incontro organizzato da Piu’ Europa dal titolo “Tutta l’Europa che manca: convention per gli Stati Uniti d’Europa”, che si è svolto a Roma e dedicato all’Unione europea, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha osservato: “Un tema fondamentale quello della costruzione di una Europa più forte e più unita. Noi siamo europei perché siamo sovranisti, nel senso che pensiamo che la sovranità appartiene al popolo e un’Europa più forte e unita è la condizione per difendere e rafforzare questa sovranità popolare. Quelli antieuropei – ha sottolineato Gualtieri – sono contro la sovranità del popolo. Lo si vede in questa fase politica così drammatica, questo sovranismo si è dissolto davanti alla prepotenza di altre grandi entità geopolitiche che vogliono male all’Europa e al popolo europeo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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