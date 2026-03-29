Uccise la madre con un foulard Al via il processo per l’omicida

Domani inizia il processo davanti alla Corte d’Assise di Arezzo contro un uomo accusato di aver ucciso la madre con un foulard. L’udienza ha come obiettivo l’esame degli atti e delle accuse contro l’imputato. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, e si svolgerà nel rispetto delle procedure legali previste.

Entrerà nel vivo domani, davanti alla Corte d’Assise di Arezzo, il processo a carico di Giuseppina Martin, la 67enne accusata di aver ucciso la madre novantatreenne, Mirella Del Puglia, strangolandola con un foulard nella notte tra l’8 e il 9 marzo 2025, nell’abitazione di via Fermi a San Giovanni Valdarno. Dopo un’udienza iniziale durata pochi minuti, il procedimento si prepara ora alla fase dibattimentale, con l’ascolto dei primi testimoni e l’analisi approfondita degli elementi raccolti nel corso delle indagini. Martin è difesa dall’avvocato Alessia Ariano, mentre a sostenere l’accusa c’è il pm Giorgio Martano. Le parti hanno depositato liste di circa trenta testimoni ciascuna, segno della complessità del caso e della volontà di ricostruire in modo dettagliato il contesto in cui maturò il delitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uccise la madre con un foulard. Al via il processo per l’omicida Articoli correlati Uccise la madre con 112 coltellate, testimonianze choc al processo: la Corte autorizza gli accertamenti psichiatrici per Giosuè FoglianiNel corso dell’ultima udienza davanti alla Corte d’assise è stato ascoltato Francesco, marito di Rosaria Fogliani, figlia della vittima. Leggi anche: Strangola la madre con un foulard, chiesto l’ergastolo per Mauro Pedrotti: “Ha premeditato l’omicidio” Una raccolta di contenuti su Uccise la madre con un foulard Al via... Temi più discussi: Uccise la madre con l'accetta, gli psichiatri: In quel momento incapace di intendere e volere; Uccise la madre con un foulard. Al via il processo per l’omicida; Strage di Altavilla: assolta la figlia di Barreca, era incapace di intendere; Bimbo ucciso a Muggia, slitta di un mese la perizia sulla madre. Il papà di Giovanni: La sua morte si poteva evitare. Uccise la madre a colpi di accetta, perizia: Parzialmente incapace al momento dell’omicidioRACALE (Lecce) - Parzialmente incapace di intendere e di volere. È l’esito della perizia psichiatrica su Filippo Manni, lo studente di Economia all’Università ... corrieresalentino.it Uccise la madre con l'accetta, gli psichiatri: In quel momento incapace di intendere e volereIl delitto a Racale (Lecce). La perizia su Filippo Manni Studente lo studente di 22 anni che lo scorso giugno, in casa, ammazzò Teresa Sommario di 52. Fu trovato in strada da un passante mentre vagava ... msn.com #Paupisi, uccise moglie e figlio. Il perito: «Ocone #può stare in giudizio» x.com Bari, ergastolo per l’operaio di Canosa che il 18 dicembre 2023 uccise il fisioterapista Mauro Di Giacomo sotto casa. Per la Corte d’Assise fu omicidio premeditato, aggravato da crudeltà e futili motivi. - facebook.com facebook