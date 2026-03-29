A Brescia, una telefonata al 112 ha segnalato la presenza di un uomo in stato di alterazione davanti a un ristorante. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno trovato il soggetto visibilmente ubriaco e aggressivo, con comportamenti violenti rivolti sia verso i clienti che verso il titolare del locale. L’uomo è stato poi accompagnato in commissariato per gli accertamenti del caso.

Intervento della polizia dopo la segnalazione al 112: l’uomo, senza documenti, è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta A Brescia, una richiesta di aiuto al 112 ha fatto scattare l’intervento della Polizia di Stato nei pressi di un ristorante, dove era stata indicata la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione. All’arrivo degli agenti, la situazione si è subito chiarita: protagonista della vicenda un cittadino pakistano di 35 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale, ma già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia, anche per reati di una certa gravità. L’uomo si trovava all’esterno del locale e, secondo quanto ricostruito, stava arrecando disturbo ai presenti con atteggiamenti molesti, verosimilmente dovuti dallo stato di ubriachezza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Ubriaco e fuori di sé, si accanisce contro clienti e titolare di un ristorante

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