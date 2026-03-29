Ubriachi assaltano l’ammiraglia della Visma alla Coppi & Bartali | episodio shock in Veneto
Al termine della quarta tappa della Settimana Internazionale in Veneto, alcuni individui sotto l’effetto di alcol hanno danneggiato un veicolo ufficiale della squadra ciclistica Visma. L’incidente si è verificato in prossimità dell’arrivo della gara e ha coinvolto più persone, che sono state identificate dalle forze dell’ordine. Nessun partecipante alla corsa è rimasto coinvolto.
Un episodio increscioso ha avuto luogo al termine della quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi & Bartali: durante il tragitto tra Ponte di Piave e Valdobbiadene (in provincia di Treviso), un’ammiraglia della Visma Lease a Bike è stata assaltata da due persone ubriache: una ha provato a togliere una bicicletta dal castello montato sul tetto dell’automobile e l’altra ha adottato un comportamento aggressivo nei confronti del personale a bordo della vettura. Nella ricostruzione della squadra olandese World Tour è emerso chiaramente che si trattava di “tifosi in stato di alterazione” e il direttore sportivo Richard Plugge è intervenuto in prima persona con queste parole: “ Prendiamo questo episodio in maniera molto seria. 🔗 Leggi su Oasport.it
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