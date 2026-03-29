Al termine della quarta tappa della Settimana Internazionale in Veneto, alcuni individui sotto l’effetto di alcol hanno danneggiato un veicolo ufficiale della squadra ciclistica Visma. L’incidente si è verificato in prossimità dell’arrivo della gara e ha coinvolto più persone, che sono state identificate dalle forze dell’ordine. Nessun partecipante alla corsa è rimasto coinvolto.

Un episodio increscioso ha avuto luogo al termine della quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi & Bartali: durante il tragitto tra Ponte di Piave e Valdobbiadene (in provincia di Treviso), un’ammiraglia della Visma Lease a Bike è stata assaltata da due persone ubriache: una ha provato a togliere una bicicletta dal castello montato sul tetto dell’automobile e l’altra ha adottato un comportamento aggressivo nei confronti del personale a bordo della vettura. Nella ricostruzione della squadra olandese World Tour è emerso chiaramente che si trattava di “tifosi in stato di alterazione” e il direttore sportivo Richard Plugge è intervenuto in prima persona con queste parole: “ Prendiamo questo episodio in maniera molto seria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ubriachi assaltano l’ammiraglia della Visma alla Coppi & Bartali: episodio shock in Veneto

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