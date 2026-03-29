Tuscania batte Camaiore 3-1 | la reazione nel secondo set salva l’onore

Nella partita giocata al Pala Camaiore, la squadra di Tuscania ha vinto contro l’UPC SDH Camaiore con un punteggio di 3-1. La formazione ospite ha conquistato il secondo set, evitando così una sconfitta più pesante. La gara si è conclusa con la vittoria di Tuscania, che si è aggiudicata l’intera sfida.

La sfida disputata tra le mura del Pala Camaiore ha la capolista Tuscania imporsi sull’UPC SDH Camaiore con un punteggio finale di 3-1. Nonostante la sconfitta, il match ha offerto spunti interessanti sulla resilienza della squadra padrona di casa, capace di strappare il secondo set ai vantaggi. Il tecnico Mattioli ha gestito con intelligenza le sostituzioni, inserendo in campo Tosi, Baldaccini, Maccheroni e Dal Pino per ribaltare gli equilibri tattici. Oltre il risultato: l’analisi delle dinamiche di gioco. Guardando oltre il tabellone, emerge come la squadra locale abbia dimostrato una notevole capacità di reazione nel secondo parziale, vinto 31-29 dopo essere stata sotto di due punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tuscania batte Camaiore 3-1: la reazione nel secondo set salva l’onore Articoli correlati Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere cercano la reazione nel secondo set, 8-2 LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: i polacchi cercano la reazione nel secondo set, 4-12-1 Ancora Tillie, con Sbertoli che non riesce a tenere in campo la parallela del francese. Altri aggiornamenti su Tuscania batte UPC SDH Camaiore lotta ma cede (1-3) alla capolista TuscaniaArrivano buone indicazioni dal match contro la capolista Tuscania che di fronte al suo pubblico batte l'UPC SDH Camiore per tre set ad uno coi seguenti parziali: 25-17, 29-31, 25-22, 25-19. Al di là d ... noitv.it La Maury’s Com Cavi Tuscania supera Camaiore 3/1NewTuscia – TUSCANIA – Una Maury’s Com Cavi Tuscania già in versione coppa Italia, ovvero con la testa già a Ravenna, dove venerdì 3 e sabato 4 aprile giocherà la Final four, si impone 3/1 su una Upc ... newtuscia.it