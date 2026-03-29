Il Tottenham Hotspur ha deciso di rescindere il contratto con l’allenatore Igor Tudor, interrompendo il rapporto a soli cinque giorni dalla fine del suo incarico. La decisione è stata comunicata ufficialmente, lasciando il ruolo di allenatore vacante. La squadra non ha ancora annunciato il nome del nuovo tecnico.

La panchina del Tottenham Hotspur rimane vuota dopo la risoluzione immediata del contratto con Igor Tudor. L’ex tecnico della Juventus lascia il club londinese a soli cinque giorni di campionato, lasciando dietro di sé un bilancio negativo composto da quattro sconfitte e un pareggio. La società ha sfruttato la pausa per le Nazionali per dare una scossa all’ambiente, che conta attualmente un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. L’uscita non riguarda solo l’allenatore: lasciano il club anche il preparatore atletico Riccardo Ragnacci e il preparatore dei portieri Tomislav Rogic. La decisione è stata presa dopo il ko casalingo contro il Nottingham Forest, evento che ha segnato il punto di non ritorno per il rapporto tra lo staff e la dirigenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tudor fuori: il Tottenham taglia il contratto a 5 giorni dalla fine

Articoli correlati

Tottenham Atletico Madrid 3-2: non bastano la vittoria e le parate di Vicario. L’ex Juventus Tudor è fuori dalla Champions Leaguedi Redazione JuventusNews24Tottenham Atletico Madrid 3-2, gli Spurs battono i Colchoneros.

Igor Tudor riparte dal Tottenham: contratto con il club londinese fino a giugno 2026Londra, 13 febbraio 2026 – Nuova avventura per Igor Tudor, che sarà il nuovo allenatore del Tottenham.

Aggiornamenti e notizie su Tudor fuori

Temi più discussi: Tudor e il Tottenham verso la risoluzione consensuale: spunta anche l'ipotesi De Zerbi; Tudor, un punto in 5 partite. E ora il Tottenham pensa a De Zerbi per salvarsi; IGOR TUDOR Dramma Tudor. Il padre muore durante la gara del Tottenham; Igor Tudor, lutto durante Tottenham-Nottingham Forest: muore il padre Mario, Igor non si presenta ai microfoni.

Tudor al Tottenham: è già finita. Dopo un mese e mezzo risoluzione consensualeIn sei settimana alla guida degli Spurs il tecnico croato ha vinto una sola partita, il ritorno di Champions con l'Atletico Madrid. Lo spettro della retrocessione ... msn.com

Tudor non è più l'allenatore del Tottenham: il comunicato ufficiale sulla separazione con effetto immediatoQuesto il comunicato ufficiale del Tottenham: Possiamo confermare che è stato concordato di comune accordo che l'allenatore Igor Tudor lasci il Club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Ricc ... corrieredellosport.it

«Dopo la sconfitta contro il Nottingham Forest, sto vivendo un momento molto difficile anche dal punto di vista personale», ha spiegato Tudor, che si è trovato a dover gestire una situazione complessa sia dentro che fuori dal campo. Il Tottenham si trova a dov - facebook.com facebook

Abbraccio forte Igor #Tudor per la scomparsa del padre, spero possa avere le forze per tirare fuori tutto il meglio da questa sofferenza. La persona e il professionista meritano molto di più rispetto a quest’annata difficile e sfortunata. x.com