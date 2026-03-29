Dopo soli 44 giorni, Tudor lascia l’incarico di allenatore del Tottenham. La squadra e il tecnico si sono separati di comune accordo, confermando la fine del rapporto. Il passaggio di Tudor sulla panchina degli Spurs è stato breve e non ha lasciato tracce significative. La società ha deciso di cambiare nuovamente guida tecnica, segnando un nuovo capitolo per il team.

Il Tottenham cambia un altro allenatore: Tudor e gli Spurs si separano di comune accordo. Effettivamente era durato pure troppo. Quarantaquattro giorni, ricorda il Guardian. Una beffa soprattutto per Brian Clough leggenda del calcio inglese e mondiale che durò 44 giorni sulla panchina del Leeds United. Ma Clough è un allenatore immenso (pace all’anima sua). Tudor è un tecnico che al momento non ha lasciato traccia di sé nel nella storia del calcio. Fallimentare la sua esperienza al Tottenham: un punto in cinque partite con un pareggio e quattro sconfitte. L’ultima per 0-3 in casa contro il Nottingham Forest. Gli Spurs sono a un punto dalla retrocessione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tudor al Tottenham è durato 44 giorni ma non è né sarà mai Clough

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Ahi...Non è andata benissimo al Tottenham a Tudor... x.com