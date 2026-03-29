Durante una puntata del programma televisivo, Gigi D’Alessio ha risposto a una collega riguardo alle differenze tra interpretare e riprodurre musica. La discussione è iniziata con una battuta sulla natura delle cover, dove D’Alessio ha affermato che l’originale ha una matrice condivisa con la versione copiata. In precedenza, aveva anche commentato che tra lui e l’altra persona c’è una differenza sostanziale: lui crea musica, mentre l’altra si limita a mettere dischi.

“ La differenza tra me e te è che tu metti i dischi e io li faccio “: così Gigi D’Alessio aveva messo il punto su una lite con Anna Pettinelli, durante la scorsa puntata di Amici. E ieri sera, giacché le risse e le urla sono una caratteristica (imprescindibile?) del programma, vedi Celentanto e Peparini, ecco un nuovo round tra la speaker e conduttrice e il cantautore napoletano. In sfida c’erano Riccardo e Gard che hanno cantanto un brano importante e difficile, La costruzione di un amore. A D’Alessio, Gard è sembrato lontano dalla versione originale. Replica piccata di Pettinelli, risposta secca del cantautore: “ Tu vuoi insegnare a me come si fa musica? La cover ha una matrice, su questa base che è la stessa base del pezzo, io apprezzo più la versione originale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tu vuoi insegnare a me come si fa musica? La cover ha una matrice e su questa base che è la stessa del pezzo, apprezzo di più l’originale”: Gigi D’Alessio risponde ad Anna Pettinelli

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