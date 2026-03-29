TS – Juve David esce dal tunnel e salva il Canada con una doppietta | finisce 2-2 contro l’Islanda

Nell’incontro tra le nazionali, un giocatore americano ha segnato una doppietta che ha permesso alla sua squadra di pareggiare contro l’Islanda, con il risultato finale di 2-2. La partita si è svolta in un’atmosfera tesa, con il giocatore che ha risolto la partita con due reti nel secondo tempo. Nel frattempo, un centrocampista della stessa squadra di club ha raggiunto otto gol e sette assist in 41 partite stagionali, segnando anche in un’amichevole contro il Belgio.

2026-03-28 23:30:00 Flash news da TS: Stagione da incorniciare per Weston McKennie. Il centrocampista americano, già autore di otto reti e sette assist in 41 presenze con la Juve, va a segno anche con la propria nazionale nell’amichevole contro il Belgio giocata al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il classe ’98, schierato titolare da Mauricio Pochettino così come il milanista Christian Pulisic, viene ammonito al 19? ma venti minuti dopo sblocca l’incontro. Prima della fine della prima frazione di gioco, però, la formazione dell’ex Roma e Napoli Rudi Garcia, che schiera dal primo minuto l’azzurro Kevin De Bruyne e il rossonero Alexis Saelemaekers alle spalle dell’atalantino Charles De Ketelaere, trova il pari con Debast. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Juve, David esce dal tunnel e salva il Canada con una doppietta: finisce 2-2 contro l’Islanda Articoli correlati David rigenerato dal Canada: doppietta su rigore contro l’Islanda. Poi esce per infortunioIcardi Galatasaray, trovato l’accordo dopo la disputa sui diritti d’immagine: come cambia il futuro dell’obiettivo del mercato Juve Udogie Juve, i... David torna al gol con il Canada! Doppietta su rigore contro l’Islanda, poi lascia il campo per un infortunioCalciomercato Milan, colpo Kostic ai dettagli: Tare piazza il blitz e definisce l’accordo! Fissate le visite mediche Casemiro, segnali chiari dal... Tutti gli aggiornamenti su TS Juve David esce dal tunnel e salva... Argomenti discussi: Juve, McKennie implacabile anche con gli USA. David esce dal tunnel e salva il Canada. Juve, McKennie implacabile anche con gli USA. David esce dal tunnel e salva il CanadaStagione da incorniciare per Weston McKennie. Il centrocampista americano, già autore di otto reti e sette assist in 41 presenze con la Juve, va a segno anche con la propria nazionale nell'amichevole ... msn.com Esce David, la Juve dilaga col Pisa: poker bianconero, doppia festa Spalletti inseguendo la ChampionsDopo un primo tempo passato a guardare David e a rimpiangere anche il ritirato Mandzukic a fare la passerella prima della partita, la Juventus cambia faccia nella ripresa ancora una volta per i cambi ... tuttosport.com