Le discussioni sul possibile intervento militare statunitense in Iran continuano a farsi più intense, con l’amministrazione che valuta l’ipotesi di un intervento diretto sul terreno. Nel frattempo, i Pasdaran hanno rivolto una minaccia, affermando che i marines sarebbero un ottimo “cibo per gli squali”. La decisione di avviare un’azione di terra si mantiene ancora aperta, mentre le complicazioni sul fronte iraniano si fanno sempre più evidenti.

Trump ci pensa, l’ipotesi “ boots o the ground “, resta aperta, anzi, apertissima via via che le difficoltà nella chiusura della guerra in Iran aumentano. L’amministrazione Usa pensa a un’operazione di terra lunga settimane fatta di incursioni mirate e non un’invasione vera e propria su larga scala. Ma l’Iran si è detto p ronto a fronteggiare sul campo i Marines americani e li ha sfidati: “Li aspettiamo, daremo loro fuoco”, minaccia il potente capo del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. L’esercito iraniano ha minacciato oggi gli Stati Uniti d’America, avvertendo che qualsiasi tentativo di invadere via terra il Paese mediorientale avrà “conseguenze catastrofiche” e dichiarando che le truppe americane diverranno “ottimo cibo per gli squali del Golfo “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump prepara l’invasione dell’Iran, i Pasdaran lo sfidano: “I marines sono un ottimo cibo per gli squali”

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