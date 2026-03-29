Trump minaccia | I prossimi sono loro

Durante un evento a Miami, il presidente degli Stati Uniti ha pronunciato un messaggio rivolto a Cuba, affermando che il Paese caraibico sarà il prossimo ad essere coinvolto. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di intervento davanti a un pubblico di investitori e si inserisce in un discorso più ampio sulla politica estera. La notizia è stata riportata dai media dopo il discorso tenuto in quella sede.

UsaCuba «Cuba è la prossima». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a minacciare L’Avana intervenendo a Miami durante un forum di investitori (gestito dal fondo investimenti esteri dell’Arabia . UsaCuba «Cuba è la prossima». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a minacciare L’Avana intervenendo a Miami durante un forum di investitori (gestito dal fondo investimenti esteri dell’Arabia . Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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