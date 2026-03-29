Un uomo incensurato è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dopo essere stato trovato in possesso di una pistola clandestina in una zona di Napoli. La zona era già teatro di episodi violenti, inclusa una sparatoria nel locale vicino a un omicidio avvenuto la notte tra il 18 e il 19 novembre 2025, in cui un 19enne è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco.

Venne trovato in possesso di una pistola clandestina, in una zona di Napoli già interessata da “stese” e in un locale nei pressi del quale la notte tra il 18 e il 19 novembre 2025 venne ucciso a colpi di arma da fuoco il 19enne Marco Pio Salomone. Il gip di Napoli Enrico Contieri ha convalidato l'arresto di un 18enne (difeso dall'avvocato Emilio Coppola) che all'una dello scorso 27 marzo è stato bloccato dalle forze dell'ordine durante un controllo perché trovato in possesso di un revolver calibro 38 con quattro proiettili, privo di matricola, a suo dire “acquistata due anni fa”. Per il giudice - che ha disposto gli... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Trovato con una pistola addosso: incensurato finisce ai domiciliari

Articoli correlati

In giro durante la scuola, trovato con hashish addosso e in casa: 16enne ai domiciliariA sorprendere il giovane che vagava nei pressi della villa comunale sono stati i finanzieri di Lecce in uno specifico controllo che è stato esteso...

Lanciarazzi, una penna pistola e centinaia di proiettili: l'arsenale trovato in casa di un incensuratoUn lanciarazzi, sei pistole, una scacciacani, una carabina ad aria compressa e persino una penna pistola.

Tutti gli aggiornamenti su Trovato con una pistola addosso...

Temi più discussi: Lui e lei sorpresi con una pistola calibro 9 clandestina nascosta in camera da letto: arrestati - FoggiaToday; Reggio Calabria, trovato con una 'penna pistola' in casa, un arresto a Riace; Va a scuola con un coltello e la marijuana nello zaino: nei guai una studentessa di 14 anni; Blitz mirato della polizia in un appartamento: trovato un chilo di coca e una pistola (rubata).

Trovato con arma clandestina a Napoli, gip dispone domiciliari per 18enneVenne trovato in possesso di una pistola clandestina, in una zona di Napoli già interessata da stese (sparatorie indiscriminate a scopo intimidatorio) e in un locale nei pressi del quale la notte tr ... ansa.it

Trovato con una penna pistola nel salotto di casaUn oggetto apparentemente innocuo, di quelli presenti in qualsiasi abitazione, si è rivelato in realtà un’arma clandestina. È accaduto a Riace, dove i carabinieri hanno scoperto una penna-pistola du ... ilfattovesuviano.it

Un incontro inatteso a Natale: trovato tremante tra i cespugli, tre mesi dopo il cane Biggie cambia una famiglia @fulviocerutti @LaStampa x.com

Oggi la convalida di Giovanni Aru, trovato con una pistola rubata, che poi lunedì sarà sentito sull'inchiesta madre insieme ad altri indagati. Interrogatorio oggi in carcere pure per El Mehdi Bouidra legato a due arresti avvenuti in differita - facebook.com facebook