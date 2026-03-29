Trofeo Circolo Cerbaia Prima foto e classifica della prima edizione

Dalla sede del Circolo Arci di Cerbaia Prima, vicino a Lamporecchio, si è svolta la prima edizione del Trofeo Circolo Cerbaia Prima. La manifestazione, organizzata nel rispetto delle normative vigenti, ha visto la partecipazione di diversi atleti e appassionati. Sono state pubblicate le classifiche ufficiali e sono state scattate le foto delle premiazioni, che hanno concluso l’evento.

Lamporecchio (Pistoia), 29 marzo 2026 – Dalla sede del Circolo Arci di Cerbaia Prima, nei pressi di Lamporecchio, torna in calendario una manifestazione che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per il podismo locale. Circa 200 partecipanti hanno risposto alla chiamata, ritrovando il piacere di correre su un tracciato scorrevole ma vario, caratterizzato da un dislivello contenuto di circa 120 metri e arricchito da due suggestivi tratti non asfaltati: il passaggio nel Parco di Villa Rospigliosi e lungo il Percorso della Salute, inseriti in un contesto naturale di grande respiro. LA CLASSIFICA La gara, proposta in versione semi competitiva sulla distanza di 13 km, è stata affiancata da un percorso ridotto di 5 km aperto anche ai camminatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo Circolo Cerbaia Prima, foto e classifica della prima edizione Articoli correlati Trofeo Circolo Cerbaia Prima, si corre a LamporecchioLamporecchio (Pistoia), 26 marzo 2026 – Domenica 29 marzo torna a muoversi il territorio di Lamporecchio con il recupero di una gara che appartiene... Prima edizione della Boar to Run, foto e classificaGreve in Chianti (Firenze), 1 marzo 2026 – Esordio convincente per la prima edizione della Boar to Run – La corsa del cinghiale, organizzata dalla... Contenuti e approfondimenti su Trofeo Circolo Cerbaia Temi più discussi: Trofeo Circolo Cerbaia Prima, si corre a Lamporecchio; A Lamporecchio debutta il 'Trofeo Circolo Cerbaia': domenica la prima gara podistica competitiva e ludico-motoria; A Lamporecchio debutta il 'Trofeo Circolo Cerbaia': domenica la prima gara podistica competitiva e ludico - motoria; Trofeo Circolo Cerbaia Prima si corre a Lamporecchio. A Lamporecchio debutta il 'Trofeo Circolo Cerbaia': domenica la prima gara podistica competitiva e ludico-motoriaDomenica 29 marzo il località Cerbaia di Lamporecchio si corre la prima edizione del Trofeo Circolo Cerbaia Prima, gara podistica competitiva di km 13 e ... gonews.it Trofeo Circolo Cerbaia Prima, si corre a LamporecchioLamporecchio (Pistoia), 26 marzo 2026 – Domenica 29 marzo torna a muoversi il territorio di Lamporecchio con il recupero di una gara che appartiene alla tradizione locale. Dal circolo Tamburi di Cerba ... lanazione.it Domenica si corre a Cerbaia Prima edizione del Trofeo Circolo Cerbaia Prima Percorsi da 5 e 13 km tra Lamporecchio e Villa Rospigliosi Tutti i dettagli su Pistoia Valdinievole News #PVNews #ValdinievoleNews #PistoiaValdinievoleNews #Vald - facebook.com facebook