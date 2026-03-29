Triestina-Virtus 5-0 i ragazzi di Marino asfaltano i veronesi

Nel match tra Triestina e Virtus, disputato ieri al Rocco, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria netta con il punteggio di 5-0. La partita si è svolta dopo la retrocessione ormai certa della squadra ospite, che ha affrontato il confronto senza pressioni, mentre i rossoalabardati hanno mostrato un gioco efficace. La differenza di classifica tra le due squadre era di due posizioni.

Dopo la certezza della retrocessione i rossoalabardati giocano tranquilli ma efficaci. Triestina-Virtus (due posizioni di differenza in classifica per i veronesi), ieri al Rocco, si chiude 5-0. Gli ospiti prendono poco a poco il vantaggio territoriale sul campo, ma è la squadra in casa a minacciare tre volte la porta avversaria con Anzolin, Faggioli e D'Urso poco prima della mezz'ora. Al 32' l'Unione trova il goal con uno spunto di Verteinen, respinta a Jonsson che la dirige in porta da appena dentro l'area con un mancino rasoterra. È ancora protagonista Jonsson prima dell'intervallo: D'Urso la tenta, ma D'Alfonso è preparato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Triestina-Virtus 5-0, i ragazzi di Marino asfaltano i veronesi Articoli correlati Triestina Inter U23 4-1: giornata amarissima per i ragazzi di Vecchi. Il resoconto del matchdi Alberto PetrosilliTriestina Inter U23 4-1: nonostante l’illusorio vantaggio di Alexiou i nerazzurri subiscono l’imperiosa rimonta dei padroni di... Triestina-Virtus Verona (sabato 28 marzo 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiLa Triestina di Marino rimane un esempio di abnegazione e continua a giocare nonostante una retrocessione diventata matematica 2 settimane fa:... Contenuti e approfondimenti su Triestina Virtus 5 0 i ragazzi di... Temi più discussi: VIDEO. Triestina-Virtus Verona 5-0: gol e highlights; L'Unione vince 5-0 e mette ancora più nei guai la Virtus; Fiammata dell’Unione: cinquina alla Virtus Verona; La Virtus crolla contro la Triestina, lo spettro della D sempre più vicino. Video Triestina Virtus Verona (5-0) | Gol e highlights: goleada aperta da Jonsson! (Serie C)Video Triestina Virtus Verona (risultato finale 5-0) gol e highlights della partita valevole per il trentaquattresimo turno del girone A della Serie C 2025/2026 ... ilsussidiario.net Triestina-Virtus 5-0, i ragazzi di Marino asfaltano i veronesiDopo la certezza della retrocessione i rossoalabardati giocano tranquilli ma efficaci. Triestina-Virtus (due posizioni di differenza in classifica per i veronesi), ieri al Rocco, si chiude 5-0. triesteprima.it Triestina-Virtus Verona 5-0, disfatta per Fresco al Rocco: l’Alabarda asfalta i rossoblù, Serie D sempre più vicina - facebook.com facebook #SerieC gr.A: Trento-Triestina 2-2 Virtus Verona-Albinoleffe 1-3 gr.B: Bra-Arezzo 0-4 Perugia-Torres 1-1 Ternana-Sambenedettese 1-1 #calcio #football x.com