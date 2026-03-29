Trenta anni di Banco alimentare | Un aiuto per 110mila persone

Dopo trent’anni di attività, un'organizzazione umanitaria ha distribuito circa ottomila tonnellate di cibo in Toscana, raggiungendo circa 110.000 persone in difficoltà. La storia ha inizio con un

Trenta anni nel nome della solidarietà, partendo da un "furgoncino" e tanto impegno per arrivare oggi a distribuire ottomila tonnellate di cibo destinate a 110mila persone che vivono in Toscana. L’esperienza del Banco alimentare celebre i trenta anni di attività con un tour in tutta la regione, un modo per far conoscere la propria attività e al tempo stesso per ringraziare tutti coloro che ogni giorno rendono possibile questo miracolo di impegno civile. Ieri, nella sede della Misericordia, oltre al provveditore Paolo Almi e al referente locale dell’associazione Carlo Forte, c’erano tra gli altri il cardinale Augusto Paolo Lojudice, il questore Ugo Angeloni, l’assessore Micaela Papi, il colonnello Dario Paduano, comandante della Brigata Folgore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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