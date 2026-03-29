Trecastagni il Sindaco Giuseppe Messina conclude il mandato |

Dopo cinque anni alla guida del Comune, il Sindaco di Trecastagni ha annunciato di non voler partecipare alle prossime elezioni. Ha presentato la relazione di fine mandato e ha confermato l’intenzione di seguire un percorso di continuità amministrativa attraverso una nuova candidatura. La decisione è stata comunicata ufficialmente al termine del suo mandato, senza ulteriori dettagli sui motivi della scelta.

Dopo cinque anni di amministrazione, il Sindaco Giuseppe Messina annuncia la propria decisione di non ricandidarsi alla guida del Comune di Trecastagni, presentando contestualmente la relazione di fine mandato e indicando la continuità del percorso amministrativo attraverso la candidatura a Sindaco di Edmondo Pappalardo. Nel corso del suo mandato, l’Amministrazione comunale ha perseguito un programma orientato al risanamento finanziario dell’Ente, al rafforzamento dei servizi alla comunità e alla realizzazione di interventi strutturali strategici per lo sviluppo del territorio. Oltre 18 milioni di euro di finanziamenti ottenuti da fondi... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Trecastagni, il Sindaco Giuseppe Messina conclude il mandato: Articoli correlati Messina: il sindaco si dimette per rilanciare il suo mandato e affrontare la crisi di governo.Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha scosso la politica cittadina con un gesto inatteso ma strategico: si è dimesso, annunciando... Confai Bergamo: Bolis conclude il mandato alla guida dell’associazioneSi è svolta sabato 28 febbraio ad Almenno San Bartolomeo (Bg) la 91ª assemblea annuale di Confai Bergamo, appuntamento che ha riunito imprese... Una raccolta di contenuti su Sindaco Giuseppe Messina Argomenti discussi: Relazione di fine mandato del sindaco Giuseppe Messina: È stato un onore servire Trecastagni; Trecastagni, Raffaele Trovato candidato sindaco: Costruiamo insieme l’alternativa. Trecastagni, Messina non si ricandida a sindaco e lancia PappalardoTRECASTAGNI (CATANIA) – Dopo cinque anni di amministrazione, il sindaco di Trecastagni, Giuseppe Messina, annuncia la propria decisione di non ricandidarsi alla guida del Comune. Messina ha presentato ... livesicilia.it