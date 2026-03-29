Un giovane italiano di 25 anni è deceduto in Austria a seguito di una valanga sulle Prealpi Orobie. Durante un'escursione sul Marchkopf, una massa di neve lunga 250 metri lo ha travolto, seppellendolo sotto circa 1,60 metri di neve. L’incidente si è verificato mentre era in compagnia di amici, ma non c’è stato modo di salvarlo.

Era sul Marchkopf, in Austria, per una escursione in montagna con gli amici. Un’improvvisa valanga larga 250 metri lo ha seppellito sotto 1,60 metri di neve e per lui non c’è stato nulla da fare. Federico Giubilato, 41enne di Bassano del Grappa, nel Vicentino, doveva compiere 42 anni lunedì 30 marzo, ma nel pomeriggio di sabato 28 marzo una slavina l’ha sorpreso e non gli ha lasciato scampo: gli amici hanno subito allertato i soccorsi, ma al loro arrivo hanno solo potuto constatare la morte dell’escursionista. L’incidente è accaduto nella valle dello Zillertal. L’amico 36enne che aveva chiamato i soccorsi era riuscito infatti a liberarsi da solo, riportando solo una lieve ferita alla mano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travolto da una valanga, italiano muore in Austria. Un 25enne perde la vita sulle Prealpi Orobie

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