Trapani | 11 autolavaggi sequestrati 3 denunciati

Nella provincia di Trapani, un’operazione della Capitaneria di Porto ha portato al sequestro di undici autolavaggi e alla denuncia di tre persone. L'intervento ha coinvolto diverse postazioni di lavaggio identificate durante le verifiche. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle modalità dell’operazione.

Nel cuore della provincia di Trapani, un’operazione della Capitaneria di Porto ha portato all’identificazione di tre soggetti e al sequestro di undici postazioni di lavaggio. L’intervento, coordinato dalla Procura della locale, ha messo in luce gravi irregolarità ambientali legate allo scarico non autorizzato di reflui industriali nella rete fognaria comunale. L’indagine ha rivelato che due distinti autolavaggi, situati rispettivamente nel capoluogo e nella zona industriale, operavano senza il necessario titolo amministrativo. Le acque di lavaggio, cariche di oli minerali e solidi sospesi, venivano convogliate direttamente nelle fogne senza alcun trattamento preliminare, violando le norme del D. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trapani: 11 autolavaggi sequestrati, 3 denunciati Articoli correlati Torino: 30 euro per 11 ore, sequestrati 3 autolavaggiQuattro persone, una madre e i suoi tre figli di origine marocchina, si trovano sotto indagine per sfruttamento lavorativo in tre autolavaggi situati... Operazione “Alto Impatto” a Marano: 162 persone identificate, 11 veicoli sequestrati e due denunciatiI risultati della Polizia Metropolitana di Napoli, nell’ambito della operazione interforze : 162 persone identificate, sequestri di armi e veicoli... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trapani 11 autolavaggi sequestrati 3... Sequestri autolavaggi irregolari: 5 denunciati e 11 box chiusiTrapani – I sequestri degli autolavaggi a Trapani segnano un’importante operazione della Guardia Costiera nell’ambito dei controlli ambientali. Nei giorni scorsi, i militari della Capitaneria di porto ... marsalalive.it Irregolarità nell’attività di autolavaggio a Trapani: tre denunce e undici box sotto sequestroIrregolarità nell'attività di autolavaggio a Trapani: tre denunce e undici box sotto sequestro. Tre persone denunciate alla Procura della ... itacanotizie.it