Tramonti d' isola

Un lettore ha inviato uno scatto realizzato a Gallipoli durante il tramonto. La foto cattura il cielo che si tinge di colori caldi, con il mare che riflette la luce del sole che sta calando all’orizzonte. La pubblicazione fa parte di una rubrica dedicata alle immagini di cittadini e appassionati della zona.

GALLIPOLI - Lo scatto di un nostro lettore, Tony Ciurlia, da Gallipoli all'ora del tramonto. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. E allora, armatevi di obiettivo, fateci vedere di cosa siete capaci e occhio allo scatto! P. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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