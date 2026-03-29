Tragico schianto all’alba niente da fare per il 21enne Lorenzo | la drammatica carambola

All'alba di oggi, domenica 29 marzo, a Milano, un grave incidente stradale ha coinvolto un'auto e ha provocato il decesso di un giovane di 21 anni. L'incidente si è verificato nel centro della città e, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare per il ragazzo. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause dello schianto.

Il dramma si è consumato all’alba di oggi, domenica 29 marzo, nel cuore di Milano, dove un violento incidente stradale ha spezzato la vita di un ragazzo di appena 21 anni. Il giovane, alla guida di una Porsche Spyder, è stato soccorso in condizioni disperate e trasferito in codice rosso al Policlinico, dove i medici hanno tentato un intervento chirurgico d’urgenza. Ogni sforzo, però, si è rivelato inutile. Si chiamava Lorenzo Mattia Persiani. Con lui viaggiavano due ragazze di 19 e 20 anni, rimaste ferite in modo meno serio. Le due giovani sono state accompagnate in ospedale con traumi e contusioni, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Secondo le prime ricostruzioni diffuse nelle ore successive allo schianto, nessuna delle due risulterebbe in pericolo di vita, mentre per il conducente il quadro clinico è apparso subito devastante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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