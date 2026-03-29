Alle ore 20:30 del 29 marzo 2026, si segnala che lungo via di Ponte Galeria a Roma sono ancora in corso lavori che ne caratterizzano la circolazione. La strada rimane transitabile, anche se con alcune limitazioni. Le autorità stanno gestendo la situazione, senza ulteriori interventi di chiusura o deviazioni segnalate al momento. Il traffico si presenta progressivamente più intenso in tutta la zona.

Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria la strada è transitabile a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana questi lavori si protrarranno fino al 23 di aprile ricordiamo poi lavori sulla Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali in direzione del centro città frequente la formazione di rallentamenti e code e vanno avanti anche i lavori sulla Ardeatina la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia possibile la formazione di rallentamenti e code nelle due direzioni per quanto riguarda il trasporto ferroviario proseguono... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-03-2026 ore 20:30

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